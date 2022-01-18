Посол РФ в Белоруссии Грызлов: не оставим незамеченным наращивание сил НАТО

Власти РФ не оставят незамеченным наращивание военных сил Североатлантического альянса неподалёку от белорусской границы. Об этом заявил новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

В интервью ТАСС дипломат пояснил, что во время миграционного кризиса со стороны Польши были переброшены дополнительные ресурсы НАТО к границе Белоруссии, в том числе тяжёлое вооружение.

"Конечно, это не останется незамеченным. Тем более что к вопросам охраны границ мы подходим внимательно: регулярно организуется совместное российско-белорусское патрулирование воздушных рубежей Союзного государства", — сказал Грызлов.

Также он подчеркнул, что Запад видит во всех учениях РФ и Белоруссии "псевдоугрозу". По его словам, авторов подобных фейков уже неоднократно разоблачали.

Как отметил дипломат, в феврале начнутся новые российско-белорусские тренировки под названием "Союзная решимость — 2022", а затем стартует подготовка к учениям "Щит союза — 2023".

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