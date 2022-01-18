EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Посол РФ в Белоруссии Грызлов: не оставим незамеченным наращивание сил НАТО

Мир

Власти РФ не оставят незамеченным наращивание военных сил Североатлантического альянса неподалёку от белорусской границы. Об этом заявил новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Посол РФ в Белоруссии Грызлов: не оставим незамеченным наращивание сил НАТО

В интервью ТАСС дипломат пояснил, что во время миграционного кризиса со стороны Польши были переброшены дополнительные ресурсы НАТО к границе Белоруссии, в том числе тяжёлое вооружение.

"Конечно, это не останется незамеченным. Тем более что к вопросам охраны границ мы подходим внимательно: регулярно организуется совместное российско-белорусское патрулирование воздушных рубежей Союзного государства", — сказал Грызлов.

Также он подчеркнул, что Запад видит во всех учениях РФ и Белоруссии "псевдоугрозу". По его словам, авторов подобных фейков уже неоднократно разоблачали.

Как отметил дипломат, в феврале начнутся новые российско-белорусские тренировки под названием "Союзная решимость — 2022", а затем стартует подготовка к учениям "Щит союза — 2023".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Не быть Лукашенко главой Союзного государства
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато борис грызлов военные учения
Новости
Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" оценивается в 75%
Садальский о запрете продажи алкоголя в выходные дни: "По будням можно"
Вирусолог: заражение "омикроном" грозит большинству россиян в ближайшие недели
Посол РФ в Белоруссии Грызлов: не оставим незамеченным наращивание сил НАТО
Нарышкин: кампанию по дискредитации Олимпиады в Пекине курирует Госдеп
Молдовагаз вновь попросит Газпром отсрочить платёж или предоставить кредит
В бундестаге оценили слова Бербок об Украине и НАТО: "Искажает реальность"
Экс-глава МИД ФРГ: НАТО и Евросоюз никогда не представляли опасности для РФ
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
В МИД РФ опровергли информацию NYT об "эвакуации" дипломатов из Киева
Последние материалы
Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" оценивается в 75%
Садальский о запрете продажи алкоголя в выходные дни: "По будням можно"
Вирусолог: заражение "омикроном" грозит большинству россиян в ближайшие недели
Посол РФ в Белоруссии Грызлов: не оставим незамеченным наращивание сил НАТО
Нарышкин: кампанию по дискредитации Олимпиады в Пекине курирует Госдеп
Молдовагаз вновь попросит Газпром отсрочить платёж или предоставить кредит
В бундестаге оценили слова Бербок об Украине и НАТО: "Искажает реальность"
Экс-глава МИД ФРГ: НАТО и Евросоюз никогда не представляли опасности для РФ
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
В МИД РФ опровергли информацию NYT об "эвакуации" дипломатов из Киева
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Любовь Степушова Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей" Любовь Степушова Александр Артамонов Украинские диверсанты требуют расширенных полномочий Александр Артамонов Василий Амирджанов В РПЦ удивились азарту борьбы с "оскорблениями" Василий Амирджанов
Экономика и бизнес
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Общество
В Госдуме заявили о возможности новой пенсионной реформы в РФ
Семь красных линий: "страх и ненависть" в Москве и Вашингтоне
Мир. Новости мира
Семь красных линий: "страх и ненависть" в Москве и Вашингтоне
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников