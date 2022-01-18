Экс-глава МИД ФРГ: НАТО и Евросоюз никогда не представляли опасности для РФ

Экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, который сейчас руководит организацией "Атлантический мост", заявил, что Североатлантический альянс и Евросоюз никогда не представляли опасности для РФ.

По его словам, расширение НАТО на восток — первая надёжная "архитектура безопасности" после Вестфальского мира.

"Ни НАТО, ни ЕС никогда не были опасны для России", — отметил бывший глава МИД ФРГ в интервью Der Tagesspiegel.

Он также добавил, что войск НАТО "вообще нет у границ РФ". Как подчеркнул политик, лишь в странах Балтии после "вторжения русских в Крым" организовали ассоциацию альянса, однако она не действует на постоянной основе.

"Россия должна задать себе вопрос, почему так много государств Центральной и Восточной Европы хотели и до сих пор хотят вступить в НАТО? Совершенно очевидно, потому что они не намерены становиться пешкой РФ", — заключил Зигмар Габриэль.

Ранее Россия направила США и НАТО проекты договорённостей по гарантиям безопасности. В одном из пунктов альянсу предложено прекратить расширение на восток. После нескольких раундов российско-американских переговоров дипломаты из США пообещали прислать письменный ответ на предложения РФ.

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