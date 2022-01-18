Глава "Роскосмоса" и экс-посол РФ в НАТО Дмитрий Рогозин сравнил действия Североатлантического альянса, продолжающего расширение на восток, с поведением обезьян из "Маугли".
В мультфильме бандерлоги (вымышленный обезьяний народ из "Книги джунглей") стали жертвой удава Каа. В своём Telegram-канале Рогозин напомнил, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл цели продвижения военного блока на восток.
"Столтенберг заявил, что рекордное продвижение сил альянса началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите поближе", — написал руководитель "Роскосмоса".
К записи Рогозин прикрепил эпизод из советского мультфильма, на котором удав Каа гипнотизирует бандерлогов, похитивших Маугли, чтобы затем съесть их.
"Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!" — говорит удав в мультфильме.
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