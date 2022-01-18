Действия НАТО напомнили Рогозину поведение обезьян из мультфильма "Маугли"

Глава "Роскосмоса" и экс-посол РФ в НАТО Дмитрий Рогозин сравнил действия Североатлантического альянса, продолжающего расширение на восток, с поведением обезьян из "Маугли".

В мультфильме бандерлоги (вымышленный обезьяний народ из "Книги джунглей") стали жертвой удава Каа. В своём Telegram-канале Рогозин напомнил, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл цели продвижения военного блока на восток.

"Столтенберг заявил, что рекордное продвижение сил альянса началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите поближе", — написал руководитель "Роскосмоса".

К записи Рогозин прикрепил эпизод из советского мультфильма, на котором удав Каа гипнотизирует бандерлогов, похитивших Маугли, чтобы затем съесть их.

"Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!" — говорит удав в мультфильме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.