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Автор Юлия Миленина

Действия НАТО напомнили Рогозину поведение обезьян из мультфильма "Маугли"

Мир

Глава "Роскосмоса" и экс-посол РФ в НАТО Дмитрий Рогозин сравнил действия Североатлантического альянса, продолжающего расширение на восток, с поведением обезьян из "Маугли".

Действия НАТО напомнили Рогозину поведение обезьян из мультфильма "Маугли"

В мультфильме бандерлоги (вымышленный обезьяний народ из "Книги джунглей") стали жертвой удава Каа. В своём Telegram-канале Рогозин напомнил, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл цели продвижения военного блока на восток.

"Столтенберг заявил, что рекордное продвижение сил альянса началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите поближе", — написал руководитель "Роскосмоса".

К записи Рогозин прикрепил эпизод из советского мультфильма, на котором удав Каа гипнотизирует бандерлогов, похитивших Маугли, чтобы затем съесть их.

"Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!" — говорит удав в мультфильме.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато роскосмос дмитрий рогозин йенс столтенберг
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