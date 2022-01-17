Порошенко посоветовал Зеленскому завязать с наркотиками

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко посоветовал нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому завязать с наркотиками.

Порошенко заявил об этом в беседе с журналистами. Издание Страна.ua выложило видео, где он даёт такую рекомендацию.

"Я это могу прокомментировать так: перестаньте принимать наркотики, потому что ваши действия являются абсолютно неадекватными", — высказался он на камеру.

Ранее представители правоохранительных органов попытались задержать в аэропорту прибывшего в Киев Порошенко. Отмечается, что депутаты Верховной рады хотели помешать сотрудникам правопорядка. Успешно пройдя паспортный контроль, он направился в суд.

Политика заподозрили в государственной измене, а именно: в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014-го по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

Порошенко заранее предупредил о своём возвращении на Украину. Он также заявлял о намерении защитить страну от нынешнего руководства в лице Зеленского.

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