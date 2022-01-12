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Автор Елена Федорова

Порошенко: не надо угрожать мне арестом прямо в аэропорту

Мир

Бывший украинский президент Пётр Порошенко ещё раз напомнил о своём возвращении на Украину 17 января и призвал власти не угрожать ему арестом в аэропорту.

Порошенко: не надо угрожать мне арестом прямо в аэропорту

"Советую Банковой не тратить средства на незаконное наружное наблюдение и прослушку — мы будем информировать вас о каждом шаге…Я также не советую властям угрожать мне арестом прямо в аэропорту. Я вернусь 17 января в 9 утра", — передаёт партия "Европейская солидарность" на своей странице в Facebook слова Порошенко.

Ранее Порошенко сообщил о том, что вернётся на Украину в первой половине января. Сразу по приезду он собирается отправиться в суд, чтобы встретиться с прокурором.

"Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", — заявил он в соцсетях.

Политика заподозрили в государственной измене, а именно — в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014-го по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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