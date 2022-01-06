Порошенко заявил, что защитит Украину от Зеленского, когда вернётся

Бывший украинский президент Пётр Порошенко сообщил о том, что вернётся на Украину 17 января. Он заявил, что намерен защитить страну от нынешнего руководства в лице Владимира Зеленского.

Об этом Порошенко рассказал в своём telegram-канале. Он также заметил, что сразу по приезду отправится в суд, чтобы встретиться с прокурором.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный приём. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", — написал он в публикации.

Ранее Порошенко сообщил, что он находится в Варшаве и планирует вернуться на Украину в первой половине января.

Политика заподозрили в государственной измене, а именно в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014 по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.