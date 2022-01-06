EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Порошенко заявил, что защитит Украину от Зеленского, когда вернётся

Мир

Бывший украинский президент Пётр Порошенко сообщил о том, что вернётся на Украину 17 января. Он заявил, что намерен защитить страну от нынешнего руководства в лице Владимира Зеленского.

Порошенко заявил, что защитит Украину от Зеленского, когда вернётся

Об этом Порошенко рассказал в своём telegram-канале. Он также заметил, что сразу по приезду отправится в суд, чтобы встретиться с прокурором.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный приём. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", — написал он в публикации.

Ранее Порошенко сообщил, что он находится в Варшаве и планирует вернуться на Украину в первой половине января.

Политика заподозрили в государственной измене, а именно в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014 по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СМИ: Порошенко готовится сбежать из Украины
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина пётр порошенко владимир зеленский
Новости
Порошенко заявил, что защитит Украину от Зеленского, когда вернётся
СМИ: две крупные больницы в Алма-Ате окружены вооружёнными людьми
В Казахстан направлены российские миротворцы
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Санкции против "Северного потока-2" не будут одобрены сенатом США
Полиция Алма-Аты: десятки протестантов были ликвидированы при штурме
Российская "элита" требует от правительства "не лезть в Казахстан"
Погребинский: сходство майданных технологий в Казахстане и на Украине очевидно
Британские медики описали симптом самой распространённой формы рака
Утро в Алма-Ате началось со стрельбы в центре города
Последние материалы
Порошенко заявил, что защитит Украину от Зеленского, когда вернётся
СМИ: две крупные больницы в Алма-Ате окружены вооружёнными людьми
"Мемориал"*: здесь репрессии разоблачаем, там делаем вид, что ничего не было
В Казахстан направлены российские миротворцы
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Санкции против "Северного потока-2" не будут одобрены сенатом США
Полиция Алма-Аты: десятки протестантов были ликвидированы при штурме
Российская "элита" требует от правительства "не лезть в Казахстан"
Погребинский: сходство майданных технологий в Казахстане и на Украине очевидно
Британские медики описали симптом самой распространённой формы рака
Популярное
Бывший СССР
Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия

Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.

Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия
Российский спезназ уже в Алматы, уверены в Казахстане
Мир. Новости мира
Российский спезназ уже в Алматы, уверены в Казахстане
Бывший СССР
Токаев и Назарбаев проиграли Казахстан. Кому?
Политика. Новости и аналитика
Эксперт: президент Казахстана Токаев сменит ставленников Назарбаева во власти
Василий Амирджанов Новогодние "огоньки" поддержали поминальный тренд Василий Амирджанов Любовь Степушова Токаев и Назарбаев проиграли Казахстан. Кому? Любовь Степушова Ирина Шлионская Зачем есть грибы со вкусом земляники? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Казахстане протестующие штурмуют здание РОВД
Мир. Новости мира
С улиц Алма-Аты после протестов увозят сгоревшие машины и гильзы
На Украине считают Тихановскую важным ингредиентом европейской безопасности
Мир. Новости мира
На Украине считают Тихановскую важным ингредиентом европейской безопасности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников