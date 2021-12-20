Руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич сообщил, что бывший лидер страны Пётр Порошенко воспользовался своей должностью, чтобы разорвать соглашения по поставкам угля из ЮАР. Также экс-президент мог выполнять приказы российских властей.
По данным следствия, Порошенко заподозрили в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014 по 2015 год обеспечил энергетическую зависимость Киева от России, добавил глава следственного управления СБУ.
"По требованию представителей РФ, организовал от имени Украины подписание контрактов на поставки угля с неподконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и указанных псевдореспублик", — заявил Бунич, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что экс-президент поддерживал Россию и Донбасс, которые действовали в ущерб гражданам Украины. Также следователь рассказал о финансировании террористических группировок в размере 200 миллионов гривен.
Ранее Порошенко обвинили в государственной измене. Как подчеркнули украинские власти, дело против бывшего лидера страны не является политическим.
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