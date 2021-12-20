Порошенко обвинили в государственной измене в пользу России

Руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич сообщил, что бывший лидер страны Пётр Порошенко воспользовался своей должностью, чтобы разорвать соглашения по поставкам угля из ЮАР. Также экс-президент мог выполнять приказы российских властей.

По данным следствия, Порошенко заподозрили в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014 по 2015 год обеспечил энергетическую зависимость Киева от России, добавил глава следственного управления СБУ.

"По требованию представителей РФ, организовал от имени Украины подписание контрактов на поставки угля с неподконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и указанных псевдореспублик", — заявил Бунич, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что экс-президент поддерживал Россию и Донбасс, которые действовали в ущерб гражданам Украины. Также следователь рассказал о финансировании террористических группировок в размере 200 миллионов гривен.

Ранее Порошенко обвинили в государственной измене. Как подчеркнули украинские власти, дело против бывшего лидера страны не является политическим.

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