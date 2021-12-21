Порошенко рассказал, что делает в Варшаве и когда вернётся на Украину

Бывший украинский президент Пётр Порошенко сообщил, где он сейчас и когда планирует вернуться на Украину.

Ранее политика заподозрили в государственной измене, а именно в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014 по 2015 год обеспечил энергетическую зависимость Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

В своём telegram-канале Порошенко рассказал, что сейчас он в Варшаве вместе с европейскими политиками разрабатывает план по формированию мощной коалиции для поддержки Украины и противодействия России.

"Мне передают "привет" из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такой подарок и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", — высказался он.

Pravda.Ru писала, как Порошенко в соцсетях раскритиковал предложенные Россией гарантии безопасности. Он заявил, что они угрожают свободному миру. По мнению политика, никаких договорённостей не может быть, пока Крым и Донбасс не вернут Украине.

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