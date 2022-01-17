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Автор Елена Федорова

Лавров о Минских соглашениях: никакого плана "Б" для Украины не может быть

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киеву необходимо выполнить Минские соглашения, другого плана для украинского режима не может быть.

Лавров о Минских соглашениях: никакого плана "Б" для Украины не может быть

Он заметил, что Украина сейчас находится под влиянием Соединённых Штатов, которые могут заставить Киев соблюсти комплекс мер, предусмотренный Минскими соглашениями. Другой альтернативы в настоящий момент не существует, добавил он.

"Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить, наконец, минские договорённости", — передаёт РИА Новости слова Лаврова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в тексте Минских соглашений отсутствует двойной смысл. По его словам, глядя на некоторых политиков, может показаться, что они "просто не читали текст этого документа". Представитель Кремля отметил "несбалансированность" позиции Запада по поводу невыполнения Украиной Минских соглашений.

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Экс-советник ООН: Киеву не нужны Минские соглашения
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина сергей лавров минские соглашения
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