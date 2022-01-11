В Госдуме оценили слова Зеленского о готовности договариваться по Донбассу

Должны быть гарантии, что Украина действительно будет выполнять Минские соглашения. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя Pravda.Ru слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности договариваться по Донбассу.

По мнению депутата, Зеленский сделал заявление о ситуации вокруг Донбасса на фоне российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, ведь Украина — одна из центральных тем консультаций.

"Естественно, Киев пытается помочь западной стороне вести диалог. Но должны быть гарантии, что Украина этот процесс понимает правильно, что она не просто заявляет о приверженности Минским соглашениям, а действительно собирается принимать решения, которые следуют из этого документа. Пока она их не примет, доверие к ней мизерное", — сказал Затулин.

Он добавил, что Зеленский регулярно говорит о готовности к переговорам по Донбассу, однако никогда не уточняет, какие конкретные предложения намерен обсудить.

11 января президент Украины сообщил, что Киев готов предметно договариваться о снижении напряжённости в Донбассе.

"Мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырёх стран", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

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