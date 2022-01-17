Аблязов хочет добиться смены власти в Казахстане с помощью Запада

Беглый банкир Мухтар Аблязов, который сейчас живёт во Франции, сообщил, что у него есть план смены власти в Казахстане с помощью Запада.

Он отметил, что намерен стать премьером государства и уже обратился за поддержкой к президенту Франции Эммануэлю Макрону, передаёт РИА Новости.

"Мы разработали план, мы добьёмся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода", — сказал Аблязов.

Экс-банкир также добавил, что спустя несколько месяцев в стране будут объявлены выборы.

"Если наша партия победит, то я станут легитимным премьер-министром", — пояснил он.

Аблязов подчеркнул: должности президента в Казахстане не будет, её планируется ликвидировать.

Беглый банкир заочно приговорён к пожизненному заключению по делу об убийстве коллеги Ержана Татишева, совершённого в 2004 году. Суд также признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении денег у БТА Банка. Движение "Демократический выбор Казахстана", возглавляемое Аблязовым, признали экстремистской организацией на территории республики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.