Беглый банкир Аблязов продолжит организовывать "мирные протесты" в Казахстане

"Мирные протесты" в Казахстане продолжатся, заявил беглый банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Он пообещал и дальше выступать их организатором.

В интервью РИА Новости Аблязов подчеркнул, что в ходе новых выступлений граждане не будут использовать оружие и оказывать сопротивление силовикам.

Вместе с тем "мирные протесты", которые начались после призывов банкира 3-4 января, обернулись массовыми беспорядками, стрельбой, мародёрством, введением режима ЧП.

"Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, будем мобилизовывать людей… Насильственно, с применением оружия — нет, мирным способом, вот тем, который я регулярно озвучиваю, — да", — отметил он.

В первые дни 2022 года участники беспорядков повредили свыше 50 государственных и 1300 предпринимательских объектов на территории республики. Кроме того, они сожгли мэрию Алма-Аты, частично разрушили учреждения здравоохранения.

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