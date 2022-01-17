Банкир Аблязов призывал участников беспорядков занимать админздания в Казахстане

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, рассказал, что призывал участников массовых беспорядков в Казахстане занимать здания государственных учреждений.

По его словам, именно такие действия предполагает алгоритм, разработанный оппозицией. При этом, отмечает Аблязов, людям не предлагали уничтожать помещения, захватывать их и грабить, передаёт РИА Новости.

"Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть слово "постучаться". Занимать — это заполнять собой", — пояснил он.

Аблязов считает, что к стрельбе и мародёрству причастны провокаторы, а не боевики. Он также подчеркнул: иностранцы не участвовали в беспорядках.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что случившееся в стране похоже на террористическую атаку. На территории республики в первые дни 2022 года были замечены иностранные боевики, в том числе из Афганистана и Ближнего Востока.

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