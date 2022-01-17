Осипенко о горячей фазе войны между РФ и Украиной: "На кону жизнь Путина"

Украинский дипломат Руслан Осипенко высказался о кибератаках на государственные сайты Незалежной и заявил, что если специалисты обнаружат в них "российский след", это может послужить триггером для начала "горячей фазы" в отношениях между странами.

Кроме того, Осипенко предположил, что российский президент Владимир Путин не отступит из-за боязни потерять не только власть, но и жизнь. Из-за этого "развяжется гибридная война".

"18 сценариев есть, и ответ будет в любом случае на любую форму атаки на Украину — будь то кибератака или "горячая" фаза войны… В дипломатии это называется угроза действием", — заявил Осипенко в эфире "Украины 24" в программе "Сегодня День". — "Либо она (Россия. — Прим. ред.) будет провоцировать гибридную агрессию против Украины, либо Путин потеряет власть — может, и жизнь, потому что в России вертикаль замыкается на одного человека. Это чревато ему физической расправой".

Как подчеркнул дипломат, Россия "собственноручно создала такую ситуацию" и высокие ставки не позволят "отпустить Украину".

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