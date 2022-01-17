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Автор Ольга Лебедева

Генерал СБУ подкинул Зеленскому завиральную идею, как встретиться с Путиным

Мир

Экс-руководитель Следственного управления СБУ Василий Вовк порекомендовал президенту Украины "хоть обманом", но попасть в Кремль, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

Генерал СБУ подкинул Зеленскому завиральную идею, как встретиться с Путиным

Совет прозвучал в эфире ТК "Наш".

Сделать это (пробраться в Кремль. — Прим. ред.), по мнению генерал-лейтенанта просто: надо всего лишь "прокатиться на Донбасс" и пообщаться с лидерами ЛНР и ДНР, после чего объявить их "недоговороспособными":

"Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые", — сказал он.

После этого, уверен бывший следователь, Владимиру Зеленскому можно будет позвонить российскому президенту и сообщить о наличии "справки о встрече". И тогда, дескать, Путин согласится поговорить с ним.

Россиянам идея показалась интересной

Пользователи русского интернета наперебой предлагают варианты "пробраться в Кремль":

"Можно ещё торт направить Путину, а когда Путин подойдёт, чтоб отрезать кусочек, выскочить из него с криком: "Та-дам!" (Лео Ко).

"Пусть залезет в коробку с апельсинами. Её привезут в Кремль, он оттуда чебурахнется, и его приведут к Путину. Ну или не приведут. Зато сможет всему миру заявить, что он был в Кремле" (Nobel Nobel).

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы василий вовк владимир путин владимир зеленский
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