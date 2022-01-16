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Автор Юлия Миленина

В Раде заявили о "глубокой маргинализации" Украины: "Буря только начинается"

Мир

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что украинское руководство привело страну к "глубокой маргинализации".

В Раде заявили о "глубокой маргинализации" Украины: "Буря только начинается"

По его словам, это произошло, когда другие страны начали проводить переговоры об Украине без участия Украины.

Кроме того, политик отметил, что за последние годы власти Украины не выступили ни с одним "реалистичным планом" урегулирования конфликта на Донбассе и улучшения отношений с РФ.

Как подчеркнул Волошин, слово "Украина" сейчас звучит везде, но все понимают, что страна не является ценным игроком.

"Оттого так мало в разгар кризиса сообщений от власти: их в реальности нет за столом переговорах и в центрах принятия ключевых решений. И только ради сохранения имиджа "защитника Украины" сюда ещё кто-то приезжает", — написал депутат в своём Facebook.

Он добавил, что Украине остаётся ждать возвращения Петра Порошенко и обсуждать "ураганный ветер, поваливший ёлки".

"Как говорила героиня одного блокбастера о восстании машин, "буря только начинается", — заключил Волошин.

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