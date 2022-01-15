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Автор Олег Артюков

Генерал СБУ: Россия не хочет воевать с Украиной

Мир

У России нет намерений вести полномасштабную войну против Украины, считает бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк.

Генерал СБУ: Россия не хочет воевать с Украиной

По его мнению, заявления западных политиков и публикации средств массовой информации о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину являются информационной кампанией на фоне переговоров о гарантиях безопасности.

"Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно всё. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <…> Сегодня таких намерений у России нет — <…> вести полномасштабную войну против Украины", — сказал Василий Вовк. По его мнению, российский народ такие действия не поддержал бы, сообщает ТАСС.

Генерал также обратил внимание на периодичность таких заявлений со стороны Запада: "Где, например, нападение на Украину в ночь с 24 на 25 декабря?"

По его мнению, американские чиновники, в частности заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, подобного рода заявлениями нагнетают обстановку, чтобы оправдать свои действия на Украине. "Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки", — пояснил Вовк.

Между тем, сама Виктория Нуланд сообщила о подготовке аж 18 сценариев реакции США на случай "вторжения" России на Украину.

В России заявления западных — в первую очередь американских — политиков неоднократно называли пустым нагнетанием напряжённости. В Вашингтоне, впрочем, от этого не отказываются. И едва ли не каждый день выдают сообщения о "неких планах" России относительно Украины.

Причём речь идёт не об оценках неких экспертов. Нет, заявления делаются на официальном и высоком уровне. Как, например, о якобы подготовке российскими спецслужбами некой провокации, которая будет призвана оправдать "вторжение" на Украину. В общем, американские официальные лица заткнули за пояс всех экспертов в своих предсказаниях.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы василий вовк
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