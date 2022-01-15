Лукашенко: операцию ОДКБ в Казахстане разработали за час главы РФ и Белоруссии

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была разработана за час российским и белорусским президентами. Об этом на встрече с вернувшимися их Казахстана миротворцами сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа", — цитирует заявление президента его пресс-служба.

По словам Лукашенко, намеченный двумя президентами замысел детализировали в Минобороны РФ и Белоруссии. После этого в течение нескольких в Казахстан были направлены самолёты с миротворцами.

"Всё было сделано быстро и решительно, без колебаний", — подчеркнул президент Белоруссии.

Он заявил, что благодаря переброске миротворцев ОДКБ в Казахстан удалось в кратчайшие сроки устранить угрозу разрушения этого государства, стабилизировать ситуацию и восстановить конституционный порядок в нём.

Напомним, 5 января президент Казахстана обратился за поддержкой в ОДКБ из-за массовых беспорядков в стране. После этого в республику были направлены миротворцы.

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