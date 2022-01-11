Участие в урегулировании ситуации в Казахстане стало новым этапом развития ОДКБ, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи", — написал парламентарий в своём Телеграм-канале.
По мнению Володина, участие миротворческих сил ОДКБ в предотвращении террористической угрозы в Казахстане позволило избежать "серьёзных проблем" не только в этой стране, но и в других государствах.
Спикер Госдумы отметил, что благодаря миротворцам у казахских правоохранителей появилась возможность сосредоточиться на обеспечении безопасности населения.
"Когда звучат рассуждения: "стоило или не стоило направлять силы ОДКБ", хочу подчеркнуть — это решение, безусловно, необходимо было принимать", — подчеркнул Володин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за поддержкой в ОДКБ 5 января в связи с массовыми беспорядками в стране. Во вторник, 11 января, глава республики заявил в парламенте, что вывод миротворцев из Казахстана начнётся через два дня.
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