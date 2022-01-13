EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

The Hill: запугивание РФ новыми санкциями провально, Путин побеждает Байдена

Мир

У США нет "действенного оружия" против России, поэтому стратегия Белого дома, направленная на запугивание России новыми санкциями, является провальной, пишет обозреватель The Hill Авраам Шама.

The Hill: запугивание РФ новыми санкциями провально, Путин побеждает Байдена

Автор статьи напомнил, что в прошлом санкции оказались неэффективными, поскольку под их влиянием президент России Владимир Путин не изменил внешнеполитический курс страны. Шама усомнился, что санкционные ограничения в этот раз сработают.

Обозреватель издания не исключил, что США действительно применят экономические санкции, которые предполагают заморозку банковских счетов и ограничение экспорта товаров в РФ.

Шама не исключил другую угрозу в адрес РФ: США могут устроить "кибератаку на российские системы воздушного и наземного транспорта, связи, включая интернет, радио и телевидение, банки и фондовые рынки". Тем не менее в России на достаточно высоком уровне развита кибербезопасность для того, чтобы дать Вашингтону аналогичный ответ, отметил автор материала. Он порекомендовал правительству США не использовать эту меру.

По мнению Шама, в настоящее время Путин побеждает американского президента Джо Байдена из-за того, что Белый дом не может причинить вред Кремлю.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Мы подотремся вашими санкциями" — обращение Якова Кедми к США
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден владимир путин
Новости
Политолог Рар: Путин добился своего, Украина не вступит в НАТО
В Крыму снова вводят режим QR-кодов при посещении общественных мест
В Госдуме ответили на заявления о том, что США намерены сорвать переговоры
The Hill: запугивание РФ новыми санкциями провально, Путин побеждает Байдена
Миронов полагает, что Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах
"Таких не напугаешь": пользователи Reddit поняли секрет непобедимости русских
МИД РФ о новых антироссийских санкциях: "Это поддержка киевского режима"
Рябков назвал провидческими книги Пелевина и фильм "Джокер"
Академик Колесников: Зеленскому стоило предпочесть Подмосковье Доминикане
Симоньян переводит своих сотрудников на удалёнку: "Уходим обратно"
Последние материалы
The Hill: запугивание РФ новыми санкциями провально, Путин побеждает Байдена
Миронов полагает, что Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах
Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ
"Таких не напугаешь": пользователи Reddit поняли секрет непобедимости русских
МИД РФ о новых антироссийских санкциях: "Это поддержка киевского режима"
Рябков назвал провидческими книги Пелевина и фильм "Джокер"
Академик Колесников: Зеленскому стоило предпочесть Подмосковье Доминикане
Симоньян переводит своих сотрудников на удалёнку: "Уходим обратно"
Боррель: судьба "Северного потока-2" напрямую зависит от ситуации на Украине
Вид полуобнажённого Лепса напугал поклонников
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Мир. Новости мира
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников