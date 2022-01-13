The Hill: запугивание РФ новыми санкциями провально, Путин побеждает Байдена

У США нет "действенного оружия" против России, поэтому стратегия Белого дома, направленная на запугивание России новыми санкциями, является провальной, пишет обозреватель The Hill Авраам Шама.

Автор статьи напомнил, что в прошлом санкции оказались неэффективными, поскольку под их влиянием президент России Владимир Путин не изменил внешнеполитический курс страны. Шама усомнился, что санкционные ограничения в этот раз сработают.

Обозреватель издания не исключил, что США действительно применят экономические санкции, которые предполагают заморозку банковских счетов и ограничение экспорта товаров в РФ.

Шама не исключил другую угрозу в адрес РФ: США могут устроить "кибератаку на российские системы воздушного и наземного транспорта, связи, включая интернет, радио и телевидение, банки и фондовые рынки". Тем не менее в России на достаточно высоком уровне развита кибербезопасность для того, чтобы дать Вашингтону аналогичный ответ, отметил автор материала. Он порекомендовал правительству США не использовать эту меру.

По мнению Шама, в настоящее время Путин побеждает американского президента Джо Байдена из-за того, что Белый дом не может причинить вред Кремлю.

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