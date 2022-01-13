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Автор Ольга Лебедева

Пауза, а не точка: Столтенберг отчитался о встрече Россия — НАТО

Мир

Россия не приняла, но и не отвергла предложение НАТО о возобновлении дипотношений. Делегация альянса тоже ничего не обещала Москве. Переговорщики с обеих сторон взяли время на консультации со своими правительствами.

Пауза, а не точка: Столтенберг отчитался о встрече Россия — НАТО

Об этом рассказал журналистам в Брюсселе после встречи Россия — НАТО генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной с заместителем госсекретаря США Венди Шерман пресс-конференции.

По его словам, официальные лица с обеих сторон выразили заинтересованность в сотрудничестве, но не взяли на себя никаких твёрдых обязательств.

Четырёхчасовая встреча была "непростой”, сказал Столтенберг, но тот факт, что она вообще состоялась, является прогрессом.

"Это позитивный факт, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись предметными темами после двух лет, когда такие вещи было невозможно созвать. На сегодняшней встрече мы ясно дали понять, что вновь откроем, восстановим как офис НАТО в Москве, так и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог”, — сказал он.

Среди обсуждавшихся вопросов, по словам Столтенберга, были повышение прозрачности военных учений на восточной границе НАТО, снижение угроз космическим и киберактивам и начало переговоров по контролю над вооружениями, включая потенциальные ограничения как на ракеты, так и на ядерное оружие.

А вот позиции по нерасширению НАТО на восток вообще и судьбе членства в альянсе Украины в частности переговорщикам согласовать не удалось.

"Главная просьба России заключается в том, чтобы НАТО не добавляла новых членов и вывела военные войска и активы из стран-союзников на восточном фланге, — рассказал Столтенберг. — Но союзники подтвердили позицию НАТО о том, что любая страна может стремиться к членству и что все страны имеют право защищать себя. И мы продолжаем настаивать: идея о том, что Украина угрожает России, абсолютно… перевернута с ног на голову. Именно Россия является агрессором. Этот кризис — дело рук России, поэтому важно, чтобы они деэскалировались.

Если Россия в очередной раз применит силу против Украины и продолжит вторжение на её территорию, то мы должны серьёзно рассмотреть необходимость дальнейшего увеличения нашего присутствия в восточной части альянса”, — сказал он.

В общем, договориться, несмотря на все "благие настрои", не удалось:

"Все мы, включая Россию, должны вернуться к своим правительствам, чтобы принять решение о дальнейших шагах”, — пояснила Венди Шерман.

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Украина, расширение НАТО и конфликт с Россией. Итоги переговоров в Брюсселе
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия брюссель переговоры йенс столтенберг
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