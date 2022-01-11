Постпред США Смит: НАТО не вернётся к конфигурации 1997 года

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Североатлантический альянс не вернётся к конфигурации 1997 года, когда он ещё не начал расширяться на восток, принимая в свой состав бывшие социалистические страны и постсоветские республики.

По словам Смит, НАТО не вернётся в минувшую эпоху, когда у альянса был более скромный размах. Журналист спросил у неё, как она относится к требованиям РФ по отношению к альянсу вернуться на "рубежи 1997 года".

Постпред США добавила, что ни одна страна-член альянса не готова отказаться от политики "открытых дверей". Её цитирует РИА Новости.

В Женеве (Швейцария) 9-10 января прошли консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после чего в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия — НАТО.

Ранее сообщалось, что осле переговоров в Швейцарии США и Россия не приблизились к разрешению стратегического тупика: Вашингтон не отказывается от каких-либо ограничений на расширение НАТО, а Москва настаивает на том, что блок "никогда” не должен включать Украину и Грузию.

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