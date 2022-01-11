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Автор Евгения Васильева

Политолог оценил сообщение РИА Новости о "разжёвывании" РФ позиции для США

Мир

Политолог Леонид Крутаков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявления анонимного источника РИА Новости о попытке российской стороны "разжевать" для США предложения по безопасности в ходе переговоров в Женеве.

Политолог оценил сообщение РИА Новости о "разжёвывании" РФ позиции для США

"Я думаю, что Москва и Вашингтон не смогут сразу договориться, потому что одного раунда переговоров недостаточно. Вопрос не в конкретном достижении договорённостей между Россией и США, а в переформатировании всего мирового политического пространства", — объяснил специалист.

По мнению эксперта, в мире "рушится однополярный порядок", поэтому глобальное соглашение без Китая и Индии, Ирана и Турции, Бразилии, Европы, которая является "сателлитом" США, принять невозможно. Также политолог напомнил о создании военного союза AUKUS. В него вошли Австралия, США и Великобритания, добавил Крутаков.

"Идёт большая рекогносцировка (разведка для получения сведений о противнике. — Прим. ред.) на местности. Меняется ландшафт политический, экономический за ним следом. Про Шанхайскую организацию сотрудничества я говорить, наверное, не буду, про РИК — новый формат "Россия-Индия-Китай", который появляется", — сказал эксперт.

Ранее анонимный собеседник РИА Новости, который действует в кругах, близких к переговорам, рассказал, что представители РФ на встрече в Женеве "разжевали" Вашингтону позицию о безопасности. Как подчеркнул источник, Москве необходим чёткий ответ по вопросу нерасшерения альянса НАТО.

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Переговоры России и США в Женеве: брифинг и подведение итогов. Прямая трансляция
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай россия женева леонид крутаков
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