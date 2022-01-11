В МИД Украины раскрыли детали переговоров РФ и США в Женеве

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу Москвы и Вашингтона в Женеве. По данным министра, США напомнили России, что она не может решать вопрос вступления Киева в альянс НАТО.

"Коллективный Запад не пойдёт на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", — подчеркнул Кулеба, слова которого приводит "РБК-Украина".

Вместе с этим политик рассказал, что во время переговоров Вашингтон предупредил Москву: все соглашения, которые относятся к украинскому вопросу, нельзя принимать без участия властей этой страны. Как подчеркнул глава МИД, обсуждение гарантий безопасности на евроатлантической территории невозможно без снижения напряжённости в регионе, которую создаёт РФ. По мнению Кулебы, Москва должна вернуть под контроль Киева ЛДНР и Крым.

Ранее в Женеве прошла встреча представителей России и США. В мероприятии не приняли участие страны Европейского союза, также отсутствовали представители Украины. Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник указал на риск принятия договорённостей в ущерб интересам Киева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.