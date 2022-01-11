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Автор Светлана Нерадовская

В МИД РФ заявили о некомпетентности Псаки

Мир

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки уже не в первый раз демонстрирует свой непрофессионализм, а её некомпетентные высказывания неоднократно ставили руководство США в неудобное положение. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ заявили о некомпетентности Псаки

"Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм", — отметила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее 11 января Псаки заявила, что власти США готовы к будущей лжи России о результатах обсуждения по поводу гарантий безопаности, которое прошло 9-10 января между США и РФ в Женеве.

Захарова сослалась на оценку экспертов, и посоветовала верить тем людям, которые, в отличие от Псаки, действительно присутствовали на переговорах.

"Мы слышали вчера заявления экспертов. В чем-то они были совпадающими с нами, в чем-то мы расходились в оценках. Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем мы вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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