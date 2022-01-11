Токаев: госпереворот в Казахстане не удался

По словам главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, попытка государственного переворота в Казахстане потерпела крах. Он заверил, что целостность страны не пострадала, и пообещал в ближайшее время восстановить разрушенные обстрелами и беспорядками города.

"Попытка государственного переворота, покушение на целостность страны провалились. Вместе как единая нация мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут ещё краше", — пообещал Токаев 11 января во время заседания в мажилисе (нижней палате) парламента.

По сообщению РИА Новости, Токаев отметил, что подготовку к захвату власти в стране вели профессионалы.

Президент Казахстана добавил, что система безопасности в стране нуждается в кардинальной реорганизации и усилении.

"Отдельно хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности", — отметил глава государства во время своего выступления перед депутатами парламента.

Он заявил также о том, как важно усилить боеготовность Национальной гвардии Казахстана и расширить её численность.

Массовые протесты в Казахстане, начавшиеся в первых числах января, быстро переросли в беспорядки и вооружённые стычки протестантов с силовиками. В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января. Для помощи в нормализации обстановки в Казахстан по просьбе президента прибыли коллективные миротворческие силы ОДКБ.

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