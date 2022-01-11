В Казахстане заводят уголовные дела и привлекают к ответственности за беспорядки

В Казахстане после массовых беспорядков начали привлекать к административной ответственности нарушителей режима ЧП и расследовать уголовные дела по фактам убийств и нападений на силовиков.

В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что за нарушение режима чрезвычайного положения к административному наказанию привлекли 2161 человека.

"Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Органы прокуратуры продолжают проверки субъектов реализации сниженного нефтяного газа на предмет ценового сговора", — доложили главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представители Генпрокуратуры страны.

Кроме того, следователи возбудили 388 уголовных дел в отношении участников беспорядков, которые причастны к убийствам, нападениям на представителей власти, здания государственных ведомств Казахстана.

По информации комитета национальной безопасности, ситуация в стране стабилизируется, острых "деструктивных проявлений" силовики не наблюдают.

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