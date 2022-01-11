Почти десять тысяч участников массовых беспорядков задержали в Казахстане.
"Число задержанных в Казахстане уже 9 900", — передает Telegram-канал "Tengrinews.kz — Новости Казахстана".
Рейды полицейские проводили совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений. В ходе них у протестующих в Таразе изъяли пистолет Макарова, сменные магазины к нему и бронежилет.
Pravda.Ru писала, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: беспорядки в стране являются хорошо организованной террористической атакой.
"Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан", — сказал казахстанский лидер.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что массовые беспорядки в Казахстане оказались внезапными для стран ОДКБ. При этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина указал на эффективную борьбу союза с возникшей опасностью.
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Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.