Почти десять тысяч участников массовых беспорядков задержали в Казахстане

Почти десять тысяч участников массовых беспорядков задержали в Казахстане.

"Число задержанных в Казахстане уже 9 900", — передает Telegram-канал "Tengrinews.kz — Новости Казахстана".

Рейды полицейские проводили совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений. В ходе них у протестующих в Таразе изъяли пистолет Макарова, сменные магазины к нему и бронежилет.

Pravda.Ru писала, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: беспорядки в стране являются хорошо организованной террористической атакой.

"Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан", — сказал казахстанский лидер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что массовые беспорядки в Казахстане оказались внезапными для стран ОДКБ. При этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина указал на эффективную борьбу союза с возникшей опасностью.

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