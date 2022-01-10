Матвиенко назвала "бандитско-террористическим актом" беспорядки в Казахстане

Произошедшие в Казахстане массовые беспорядки являются "бандитско-террористическим актом агрессии", считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Бандитско-террористический акт агрессии… вызвал прямую угрозу не только суверенитету и территориальной целостности республики, но и безопасности государств-соседей", — цитирует ТАСС слова спикера Совфеда в телеграмме, адресованной председателю Сената Казахстана Маулену Ашимбаеву.

Матвиенко осудила действия, имеющие целью создание хаоса и беззакония в Казахстане и приведшие к гибели людей, а также выразила надежду, что организаторы беспорядков понесут "заслуженное наказание".

По словам сенатора, в РФ высоко оценивают "уверенные и последовательные действия" казахских властей, предпринятые, чтобы восстановить конституционный порядок в стране.

"Готовы и далее поддерживать вас в преодолении любых трудностей", — заявила спикер Совета Федерации.

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