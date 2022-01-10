Песков назвал беспорядки в Казахстане неожиданными для РФ и ОДКБ

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что массовые беспорядки в Казахстане оказались внезапными для стран ОДКБ. При этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина указал на эффективную борьбу союза с возникшей опасностью.

"Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ. И для Российской Федерации это стало неожиданностью", — заявил Песков, слова которого цитирует РИА Новости.

Также представитель Кремля подчеркнул, что власти смогли противостоять угрозе благодаря партнёрским отношениям и правильной координации. Неожиданность событий не помешала остановить беспорядки, отметил пресс-секретарь главы РФ.

Ранее на внеочередном заседании ОДКБ Путин похвалил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за мужество и решительность. Также российский лидер положительно оценил работу миротворцев организации. Он добавил, что солдаты покинут территорию республики, когда её руководитель объявит завершение миссии. По словам Путина, внешние силы использовали внутренние проблемы страны и технологии, которые применяли во время "майдана", чтобы запустить беспорядки.

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