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Автор Олеся Киреева

Путин похвалил президента Казахстана и пообещал отозвать миротворцев

Мир

Владимир Путин похвалил на проходящем сегодня заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за решительность и мужество. Также российский лидер пообещал отозвать миротворцев из страны.

Путин похвалил президента Казахстана и пообещал отозвать миротворцев

"Мужество, с которым президент Казахстана принял эти события, взял ответственность на себя, на свои плечи", — сказал Путин.

По словам Путина, ОДКБ удалось быстро и слаженно принять требуемые решения, чем не допустили усугубления ситуации. По его мнению, миротворцы сработали эффективно, и после завершения миссии весь контингент ОДКБ выведут из страны.

Также президент России согласился с мнением белорусского коллеги о том, что причиной массовых беспорядков в Казахстане стали внутренние проблемы. Ими и воспользовались внешние силы.

По словам Путина, в стране применялись "технологии Майдана". Лидер объяснил, что люди, выступавшие против роста цен на газ, — "это одни люди", а те, кто устраивал погромы и с оружием "напал на государство", — это "другие" и у них другие цели.

Pravda.Ru писала, что Касым-Жомарт Токаев во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ объяснил легитимность ввода миротворческих сил Организации на территорию республики.

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Встреча Владимира Путина с главами ОДКБ по ситуации в Казахстане
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан владимир путин касым-жомарт токаев
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