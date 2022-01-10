Путин похвалил президента Казахстана и пообещал отозвать миротворцев

Владимир Путин похвалил на проходящем сегодня заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за решительность и мужество. Также российский лидер пообещал отозвать миротворцев из страны.

"Мужество, с которым президент Казахстана принял эти события, взял ответственность на себя, на свои плечи", — сказал Путин.

По словам Путина, ОДКБ удалось быстро и слаженно принять требуемые решения, чем не допустили усугубления ситуации. По его мнению, миротворцы сработали эффективно, и после завершения миссии весь контингент ОДКБ выведут из страны.

Также президент России согласился с мнением белорусского коллеги о том, что причиной массовых беспорядков в Казахстане стали внутренние проблемы. Ими и воспользовались внешние силы.

По словам Путина, в стране применялись "технологии Майдана". Лидер объяснил, что люди, выступавшие против роста цен на газ, — "это одни люди", а те, кто устраивал погромы и с оружием "напал на государство", — это "другие" и у них другие цели.

Pravda.Ru писала, что Касым-Жомарт Токаев во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ объяснил легитимность ввода миротворческих сил Организации на территорию республики.

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