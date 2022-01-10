"Царит русский дух": на Украине заявили, что Зеленский не сможет вернуть Крым

У действующего президента Украины Владимира Зеленского не получится вернуть Крым, так как на полуострове уже "царит русский дух". Об этом заявил экс-глава Минобороны страны Анатолий Гриценко.

По его словам, Зеленский уже должен признать, что в ближайшие десятилетия Крым будет находиться в составе России, передаёт РИА Новости.

"За его каденцию невозможно вернуть полуостров и больше не морочить себе голову", — сказал Гриценко.

Он также добавил, что "русский дух" сегодня ощущается и в Донбассе, ведь, согласно последним исследованиям, свыше 80% жителей хотят, чтобы регион стал российским.

Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта 2014 года.

Украина и западные страны до сих пор отказываются признавать полуостров частью России. Зеленский регулярно высказывается о необходимости вернуть Крым обратно.

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