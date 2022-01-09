Эксперты: России не выгодно, чтобы Казахстан признал Крым

Казахстан встретил новогодние праздники в кровопролитных боях и в режиме ЧП. Массовые протесты начались в первые дни января в ответ на двукратный рост цен на сжиженный газ. Страны ОДКБ откликнулись на призыв президента Казахстана, и в страну были введены коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что помощь со стороны России возможна только при выполнении Нур-Султаном ряда условий, таких как признание Крыма и возвращение кириллицы. Действительно ли эти требования актуальны для Казахстана сейчас и выгодны России?

Нужна ли "мягкая сила" РФ для Казахстана

Политолог Егор Дибров отмечает, что Казахстан не только братский народ, но и многолетний партнер, которому не нужно ставить условий, необходимо обсуждать углубление партнерства, которое принесет пользу обеим странам.

Признание Крыма, возвращение кириллицы и предоставление русскому языку в Казахстане статуса второго государственного — определяющие моменты для реализации вектора развития российско-казахстанских отношений. Стоит заняться их реализацией, но, конечно же, в спокойной обстановке, а не когда на улице страны идут бои.

Стоит учитывать, что на территории Казахстана работает много западных некоммерческих организаций (НКО) и мозговых центров, которые предоставляют казахам гранты на реализацию различных проектов, при этом российский уровень взаимодействия в этом вопросе значительно отстает и по количеству, и уровню престижа. Сейчас же, в кризисных условиях, появилась возможность поднять престиж сотрудничества формата Россия-Казахстан, что пойдет на пользу всем.

"Многим молодым казахам, особенно из семей с доходом выше среднего, легче говорить на английском, чем на русском, что в будущем и определит вектор развития страны. Реализация российских планов путем привлечения к сотрудничеству с Казахстаном общественных организаций РФ принесет больше пользы в контексте использования "мягкой силы", чем публичное выставление условий, которое приведет к негативному восприятию России в медиапространстве", — заявляет Егор Дибров в интервью Pravda. Ru.

При этом вопрос Крыма, в контексте долгосрочных отношений Казахстана с РФ, не являлся камнем преткновения для сотрудничества. В случае его признания на данном этапе в сложившейся ситуации эффект будет иметь негативные последствия как для Казахстана, так и для России, что в данный момент не в интересах РФ, уверен политолог.

"Казахстан не раз был нейтральной зоной для переговоров и решения глобальных вопросов, например "Астанинский формат" по Сирии. В случае признания Крыма сейчас страны Запада поднимут вопрос об изменении переговорной площадки, что не выгодно для РФ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. России следует осторожно и взвешенно подходить к реализации каждого вопроса, так как снижение накала ситуации в Казахстане говорит не о прекращении кризиса, а о переходе на новый уровень, на котором нужно быть предельно сконцентрированными", — отмечает эксперт.

Крым как камень преткновения

Игорь Семеновский, директор по продвижению Цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор", заявил Pravda.Ru, что де-факто Казахстан и так признал Крым, а юридическое признание могут себе позволить лишь те страны, которым нечего терять, либо те, кому Россия будет готова компенсировать экономические и политические потери от неизбежных санкций Запада. А что касается требований Симоньян об истреблении в Казахстане антироссийских НКО, то такие просьбы можно потенциально адресовать во все страны постсоветского пространства, где работают всевозможные рупоры американского госдепа, которые крайне однобоко и в выгодном только для Запада свете освещают события по поводу Казахстана как в самой республике, так и в ее партнерах по ОДКБ — Армении, Киргизии Таджикистане и России.

Изобретатель, разработчик новых технологий, бывший сотрудник "Роскосмоса" Денис Банченко отмечает, что Крым — это кровоточащая рана и России, и Украины, беспокоящая мировое сообщество. Крым относится к вопросу экзистенциальных угроз, таких как, например, ракеты с ядерными боеголовками на Кубе, системы противоракетной обороны США в Польше или у российских границ.

"При потенциальных рисках глобального уничтожения или исчезновения государства как такового вопросы территориальные отходят на второй план. Поэтому, на мой взгляд, помощь Казахстану не должна осуществляться в ультимативном порядке под давлением с выставлением каких то условий. Вы ведь другу или соседу помогаете, в следующий раз, возможно, он поможет и вам", — пояснил свою точку зрения Денис Банченко.

Аналитик Дмитрий Нова уверен, что России вообще не нужно, чтобы кто-то признавал Крым. От самого факта признания его российским ничего в мире не изменится. А возвращать кириллицу или русский язык в качестве второго языка — дело исключительно Казахстана.

"Задача России сделать свой язык востребованным! Чтобы его хотели учить! А не принуждать кого-то к этому. Если Россия выставит эти требования, но при этом окажется под давлением новых санкций, новых бюджетных затрат на военную помощь и испорченный имидж "расширяющейся империи, поддерживающей узурпаторские олигополии", для нас, для россиян это будет означать движение в тупик, который в итоге может закончиться повторением истории Советского Союза", — резюмировал Дмитрий Нова в интервью Pravda.Ru.

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