Глава МИД ФРГ Бербок: "Северный поток-2" пока не отвечает требованиям ЕС

Проект возведения российского "Северного потока-2" сейчас не соответствует нормам, предъявляемым Евросоюзом, поэтому процесс сертификации газопровода приостановлен. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она отметила в интервью газете La Stampa, что федеральное правительство Германии чётко указало в договорённости о коалиции следующее требование к газопроводу: "чёткое соответствие европейским стандартам".

"Пока этого нет, следовательно, сертификация приостановлена", — приводит заявление министра ТАСС.

Она добавила, что ситуация вокруг СП-2 носит "геополитический характер".

Против РФ будут использованы "жёсткие меры" в случае использования энергетической системы как оружия или проявления агрессии на территории Украины, заключила Бербок.

"Северный поток-2" полностью построили в сентябре 2021 года. Две нитки газопровода пролегают от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Чтобы завершить процесс сертификации, компания Nord Stream 2 AG должна зарегистрироваться в качестве независимого оператора и создать немецкую "дочку" организации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.