Инвестор "Северного потока-2" рассказал, когда завершится сертификация проекта

Сертификация "Северного потока-2" предположительно будет завершена к середине 2022 года. Такой прогноз дал глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Журналистам агентства Reuters стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии не собирается принимать решение по "Северному потоку-2" в первом полугодии 2022 года.

"Я не вижу никакого политического вмешательства, проверка сетевого агентства идет по плану. Она может закончиться в середине 2022 года", — сказал глава одной из компаний-инвесторов "Северного потока-2".

Представитель компании-инвестора считает, что одобрение газопровод сможет нормализовать кризисную ситуацию на топливном рынке Европы.

"Конечно, есть политические риски: если конфликт между Россией и Украиной обострится, трубопровод может стать целью санкций США", — отметил Маубах.

До этого СМИ писали, что США занимаются подготовкой новых санкций, направленных против "Северного потока-2". Известно, что для того, чтобы новые санкции были приняты, необходимо, чтобы за них проголосовали 60 членов Сената из 100.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.