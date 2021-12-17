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Автор Любовь Степушова

России выгодна позиция Шольца по СП-2

Мир » Европа » Евросоюз

Олаф Щольц считает СП-2 проектом коммерческим, а долгие проволочки по его сертификации неполитическими. Налицо явное противоречие, которое надо всеми силами поддержать.

России выгодна позиция Шольца по СП-2

"Северный поток — 2" стал политическим проектом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" "совершенно без политики", поскольку речь идёт о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперёд настолько, что "сейчас трубопровод уже уложен".

Далее канцлер отметил, что "Германия ощущает себя очень ответственной за то, чтобы Украина и далее оставалась транзитёром газа".

Оба отмеченных обстоятельства заставляют сомневаться в искренности Шольца. Как же решение неполитическое, если всё дело в "сохранении целостности Украины"? И если проект коммерческий, то "лежание" трубы без перекачки газа снижает срок окупаемости проекта, чего капитализм не терпит.

Проект давно стал политическим стараниями Запада. И пора бы европейцам понять и принять, что украинский транзит возобновится только тогда, когда в Киеве сменится враждебный РФ режим, который Москва не хочет содержать транзитными деньгами.

"Газпром" действует без политики

Если кто и действует "без политики", то это "Газпром", который работает по контрактам.

Их выполнение уже заложено в пропускную способность действующих газопроводов. СП-2 строился с прицелом на увеличение потребления газа в Европе. Всё, что было сверх того, продавалось на аукционах по биржевой цене. Как только стало понятно, что СП-2 в Германии не торопятся запускать, со своповых площадок исчезли все предложения "Газпрома" и компания отказалась от участия в закупках дополнительных мощностей на прокачку газа.

"Газпром" от этого имеет свою сверхприбыль — что же поделаешь, капиталистическая коммерция. А будет Европа страдать от высоких цен на газ, мёрзнуть или нет, "Газпрому" нет до этого дела, пусть переходит на биотопливо или, может быть, ветер задует наконец. Те же в Европе, кто тоже занимается коммерцией, давно заключили с "Газпромом" долгосрочные договора — Венгрия, например.

Россия переориентируется на внутренний рынок

А газ через полгода-год уже будет зафрахтован в Азии или в самой России, где реализуется программа газификации. Внутренний рынок хотя и не даёт валюты, но зато стабилен и имеет эффект мультипликации: население и промышленность потянутся в сельскую местность. И пора уже убрать немецких акционеров из совета директоров "Газпрома", они были взяты как лобби в Германии — не видно совсем их работы.

Пусть и дальше на Западе занимаются Украиной, пусть от SWIFT Россию отключат, и тогда мы посмотрим, какая будет цена на газ и как вырастет себестоимость европейской продукции. Она вырастет кратно, и при гораздо больших затратах на социальные расходы, чем в Азии, европейские товары перестанут быть конкурентноспособными.

Если Украина и трансатлантическое партнёрство того стоят, надо подыграть европейцам и запастись поп-корном.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина газпром олаф шольц северный поток-2
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