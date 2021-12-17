Канцлер ФРГ Шольц: сертификация СП-2 продолжается "совершенно без политики"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что специалисты Федерального сетевого агентства Германии "совершенно без политики" занимаются сертификацией российского "Северного потока-2".

По его словам, эксперты продолжают проверять соответствие газопровода нормам европейского энергетического законодательства, поэтому сейчас СП-2 "просто лежит", передаёт РИА Новости.

"Этим занимается, совершенно без политики, соответствующее ведомство в Германии. Процесс продолжается", — сказал Шольц.

Он также добавил, что сертификация газопровода должна сопровождаться постоянными консультациями.

Кроме того, канцлер ФРГ подчеркнул: Германия чувствует себя ответственной за то, чтобы Украина и дальше оставалась транзитёром газа.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов сообщал, что пауза в сертификации "Северного потока-2" является политическим решением. Он убеждён: на эту ситуацию серьёзно повлияла смена правительства в Германии, а также общезападное отношение к российскому газопроводу.

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