EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Японские учёные назвали хурму продуктом для профилактики коронавируса
Байден забыл имя министра обороны США и не смог внятно выговорить должность
Эксперт по здоровому питанию назвала продукты, продлевающие жизнь
Сотовые операторы готовят новогодний сюрприз — рост тарифов
НАТО ищет подрядчика чтобы понять, как их информация "доходит" до России
В японском офисе при пожаре погибли 27 человек
Свято место пусто… бывает. Это кресло Градского на шоу "Голос"
Петров предложил внедрить часть "Госуслуг" в соцсеть "ВКонтакте"
Крупнейшее в Европе хранилище газа стремительно пустеет

Канцлер ФРГ Шольц: сертификация СП-2 продолжается "совершенно без политики"

Политика

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что специалисты Федерального сетевого агентства Германии "совершенно без политики" занимаются сертификацией российского "Северного потока-2".

Канцлер ФРГ Шольц: сертификация СП-2 продолжается "совершенно без политики"

По его словам, эксперты продолжают проверять соответствие газопровода нормам европейского энергетического законодательства, поэтому сейчас СП-2 "просто лежит", передаёт РИА Новости.

"Этим занимается, совершенно без политики, соответствующее ведомство в Германии. Процесс продолжается", — сказал Шольц.

Он также добавил, что сертификация газопровода должна сопровождаться постоянными консультациями.

Кроме того, канцлер ФРГ подчеркнул: Германия чувствует себя ответственной за то, чтобы Украина и дальше оставалась транзитёром газа.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов сообщал, что пауза в сертификации "Северного потока-2" является политическим решением. Он убеждён: на эту ситуацию серьёзно повлияла смена правительства в Германии, а также общезападное отношение к российскому газопроводу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Врио главы МЧС: шахтёры согласились работать на "Листвяжной" после трагедии
Японские учёные назвали хурму продуктом для профилактики коронавируса
Байден забыл имя министра обороны США и не смог внятно выговорить должность
Эксперт по здоровому питанию назвала продукты, продлевающие жизнь
Сотовые операторы готовят новогодний сюрприз — рост тарифов
НАТО ищет подрядчика чтобы понять, как их информация "доходит" до России
В японском офисе при пожаре погибли 27 человек
Канцлер ФРГ Шольц: сертификация СП-2 продолжается "совершенно без политики"
Свято место пусто… бывает. Это кресло Градского на шоу "Голос"
Петров предложил внедрить часть "Госуслуг" в соцсеть "ВКонтакте"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Любовь Степушова Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС Любовь Степушова Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Мир. Новости мира
Лукашенко доверяют более 72% белорусов, показал масштабный опрос
Аквапоника: как современные технологии изменят сельское хозяйство в РФ
Экономика и бизнес
Аквапоника: как современные технологии изменят сельское хозяйство в РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников