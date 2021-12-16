Цены на газ в Европе опустились с 1700 до 1595 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились с 1700 до 1595 долларов за тысячу кубометров к концу торгов. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.

В 19:00 по Москве стоимость газа в Европе впервые с начала октября превысила 1700 долларов за баррель. Это произошло после того, как "Газпром" на аукционе не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на пятницу. Также цены на "голубое топливо" могли подскочить 16 декабря из-за заявления главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решение о запуске "Северного потока-2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Перед закрытием биржи последний фьючерс был продан за 1595,5 доллара.

Ранее директор Центра изучения мировых энергорынков Вячеслав Кулагин рассказал Pravda.Ru, почему в Европе растёт цена на газ. С одной стороны, это происходит из-за дефицита предложения и серьёзной откачки из европейских хранилищ. С другой стороны, цены на газ поползли вверх после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок по поводу "Северного потока-2".

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