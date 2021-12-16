Шольц не отреагировал на требования Украины, Польши и Прибалтики по "СП-2"

Канцлер Олаф Шольц отказался комментировать требования Украины, Польши и Прибалтики по использованию "Северного потока-2" в качестве оружия против России.

Об этом пишет Spiegel.

Шольц не отреагировал на требования Украины, Польши и Прибалтики

В эту среду в Брюсселе на шестом саммите ЕС и "Восточного партнерства"

Польша, Литва, Латвия, а также Украина просили Германию использовать трубопровод в качестве средства давления на Россию.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил президента России Владимира Путина в использовании газопровода для "шантажа" ЕС.

"Шольц не стал комментировать эти требования", — пишет газета.

"Северный поток-2" будет сертифицирован не раньше лета 2022 года

В настоящий момент газопровод проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Процесс был приостановлен, после того как регулятор посчитал необходимым для швейцарского оператора газопровода Nord Sream 2 AG создать в Германии "дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от её лица. После того как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс.

За национальным сертификатом надо получить европейский. Комиссия ЕС должна проверить, достаточно ли разделены эксплуатация трубопровода и продажа природного газа.

В Берлине заявили, что решить эту проблему "в течение нескольких дней" не удастся. Ввод в эксплуатацию в первой половине 2022 года, вероятно, также будет невозможен. "В первом полугодии решений не будет", — заявил в четверг президент Боннского федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.

Кстати, это не сенсация, российские эксперты указывали на те же сроки.

Шольц — сторонник взвешенных решений

У Олафа Шольца есть прозвище в Германии — Scholzomat, то есть его политика — это политика точно рассчитанного курса и маленьких шагов. Никакие изменения его не привлекают. Он отвечает пожеланиям сегодняшнего немецкого общества, которое требует ясности, стабильности и доверия к избранному курсу, потому что в настоящее время, во времена глобальных изменений, трансформаций и кризисов, человек близок к тому, чтобы потерять веру в будущее.

А Шольц внушает уверенность — спокойный, твердый, упорядоченный и уверенный в себе.

Помимо него, в саммите ЕС впервые принял участие канцлер Австрии Карл Нехаммер. Несмотря на истарику вокруг России, он призвал к вводу в эксплуатацию "Северного потока 2".

Этот трубопровод является "геостратегическим проектом для всего ЕС", — сказал Нехаммер, пишет Spiegel.

Сроки окупаемости проектов "Газпрома" уменьшились в два раза

Пока Шольц осматривается и думает, не предвидится никакого восстановления цены на газ в районе 200 долл. за тыс. куб. из-за низких уровней запасов в хранилищах. Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы достиг отметки в 62,83% от их максимальной вместимости, что на 17 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.

Время играет на Россию, поскольку затраты на прокладку трубы "Газпром" уже отбил. Только по итогам 10 месяцев этого года доходы компании от экспорта удвоились, достигнув 40 млрд долл. , а затраты на строительство "СП-2" составляют около 5 млрд долл.

Конечно, не совсем корректно говорить об окупаемости этого проекта, она начитает считаться с момента начала прокачки газа, но при текущих ценах на газ окупаемость проектов холдинга сократится до 5-10 лет.

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