Канцлер Шольц продолжит блокировать поставки оружия Украине

Киев напрасно надеется на то, что в Германии новое правительство Олафа Шольца отменит запрет на поставку Украине оружия, как немецкого, так и европейского.

Меркель обвиняется в личной неприязни к Украине

Газета Bild сообщила, что Ангела Меркель, будучи канцлером, лично блокировала поставки оружия Украине. По данным газеты, Украина в начале 2021 года оплатила поставки оружия через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

Однако в мае Германия и Нидерланды выступили против сделки и не дали партнерам продать оружие. Якобы Нидерланды встали на сторону ФРГ по просьбе канцлера.

Киев на протяжении года обвинял Берлин в "личной неприязни". Владимир Зеленский не раз заявлял, что Германия не оказывала Украине военной помощи, хотя могла бы это сделать. Киев, по словам президента Украины, был заинтересован в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике.

Немецкая пресса указывает, что в список пожеланий украинцев входят части противокорабельной ракеты Sea Spear, зенитные пушки GDM-008 Millennium и беспилотные мини-подводные лодки Sea Cat и Sea Fox для подводной разведки и обезвреживания морских мин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву. По его словам, нет никакого юридического запрета в законодательстве ФРГ, которое не разрешает передавать или продавать оружие Украине.

Но это не так, такие запреты есть.

Что запрещает закон об экспорте оружия в Германии

Ангела Меркель ещё в 2015 году на встрече с тогдашним президентом США Бараком Обамой подчеркнула, что "Германия не будет поставлять Украине летальное оружие". "Мы сосредоточены на дипломатическом решении" украинского конфликта, сказала Меркель.

И это не личное решение канцлера. В Германии есть закон об экспорте оружия, который запрещает продавать оружие в страны, где есть зоны вооружённого конфликта. Кстати, такой же закон есть и в ЕС.

Проблема в том, что власти обычно не отслеживают конечный пункт доставки, действительно ли клиенты соблюдают обязательства не продавать оружие в третьи страны, где идут войны. Особенно этим желанием отличаются такие импортёры немецкого оружия как Саудовская Аравия, Иордания, Турция, которые реэкспортируют его в Ливию, Йемен, Сирию.

Согласно международному праву, европейские страны не только не в праве продавать оружие воюющим странам, но и не могут пропускать туда через свою территорию оружие, сделанное в третьих странах. Конечно, корабли на этот предмет вряд ли досматриваются, но это другой вопрос.

СДПГ и "Зеленые" выступают против поставок Украине оружия

Поэтому нет никакого резона предполагать, что новое правительство Германии канцлера Олафа Шольца (коалиция СДПГ, "Зелёные", СвД) откажется от позиции предыдущего правительства, как просит мэр Киева Виталий Кличко.

"Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение [Североатлантического] альянса о поставках оборонительного оружия Украине! Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была так важна для нашей страны", — заявил Кличко.

Он вероятно, не в курсе, что в позиционном документе в конце 2019 года социал-демократы призвали к контролю за экспортом не только стрелкового оружия, но и над "всем экспортом оружия". СДПГ призвала федеральное правительство регулярно отчитываться перед парламентом о проверках — нет ли реэкспорта в страны, где есть конфликты, и поощрять партнеров из ЕС также это делать.

Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютзених недавно заявил со всей серьезностью о "спирали угроз и контр-угроз" с Россией, которую необходимо "разорвать".

Даже явная русофобка Анналена Баербок ("Зелёные") — нынешний министр иностранных дел, подтвердила, что её партия "отвергает экспорт оружия в зоны боевых действий".

Немецкое оружие не должно убивать

Эксперт по вопросам экспорта оружия Александр Лурц из" Гринпис" считает, что надо ужесточить закон ФРГ об экспорте оружия.

"В каждой войне, которую мы рассматриваем, можно найти немецкое вооружение. У нынешней коалиции есть шанс решить проблему. Первым шагом было бы принятие закона об экспорте оружия. Но недостаточно просто закрепить в законе то, что у нас уже есть. Он должен идти рука об руку с ужесточением, а это будет означать, среди прочего, полное прекращение экспорта оружия в третьи страны, то есть в страны за пределами ЕС, НАТО и стран, эквивалентных НАТО", — сказал политик.

Читайте по теме: Резников пожаловался, что Германия "кинула" Украину

США не стали отправлять военную помощь Украине

Генерал ВСУ Кривонос: в случае войны с Украиной армия РФ быстро дойдёт до Киева

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.