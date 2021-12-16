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СМИ: решений по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года не будет

Мир

В Германию до сих пор не поступили документы по "Северному потоку-2", сообщил президент федерального сетевого агентства Йохен Хоманн. Это значит, что в первой половине 2022 года никаких решений по проекту принято не будет.

СМИ: решений по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года не будет

Глава немецкого регулятора объяснил, что процедура сертификации возобновится, когда в ведомство придут необходимые для этого документы.

"У нас их нет на руках. Решений по "Северному потоку-2" не будет в первой половине следующего года", — передаёт агентство Reuters его слова.

Ранее в Великобритании крайне отрицательно отреагировали на угрозы США остановить реализацию проекта "Северного потока-2" из-за действий России в отношении Украины. Читатели Daily Express заявили, что Россия ни разу не угрожала невыполнением своих договорных обязательств. Если "Северный поток-2" будет остановлен, это значит, что Европа "выстрелила себе в ногу".

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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