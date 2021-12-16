Зеленский заявил, что хочет использовать СП-2 как повод для встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что намерен использовать "Северный поток-2" в качестве повода для организации переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

По его словам, российский газопровод является "серьёзным инструментом" для диалога с Москвой, передаёт телеканал "Наш".

"Мы сегодня говорили с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о "Северном потоке-2". Я считаю, что это вопрос безопасности, даже не говорю об энергетической безопасности. Это серьёзный инструмент для разговора с РФ", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что сейчас "Северный поток-2" находится в руках европейских лидеров.

"Я благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом РФ", — отметил руководитель Украины.

Зеленский сообщил, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги, способствующие окончанию конфликта, а также "сдвиги" в исполнении "минских соглашений". При этом украинский лидер подчеркнул: у президента России есть право решать, хочет ли он участвовать в таких переговорах или нет.

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