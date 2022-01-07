Российские миротворцы помогли отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты

Российские миротворцы, которые прибыли в Казахстан в составе сил ОДКБ, помогли казахстанским правоохранителям установить контроль над аэропортом Алма-Аты, сообщило Минобороны РФ.

Россия направила в Казахстан бойцов-десантников, которые прилетели в страну на 70 самолетах Ил-76 и Ан-124. Миротворцы будут охранять стратегически важные объекты, административные здания, а также оказывать помощь местным силовикам в подавлении беспорядков. Действиями миротворческих сил ОДКБ руководит командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ прислать миротворческие силы в республику для преодоления "террористической угрозы". По его словам, в страну вторглись бандформирования, подготовленные за границей. Он отметил, что в Казахстане недостаточно бойцов спецназа и техники, однако правоохранители намерены довести спецоперацию "до конца" и уничтожить тех, кто откажется сдаваться. По данным властей, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. При этом "забугорные деятели" подстрекали народ на протесты, добавил Токаев.

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