Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане

Заочно приговорённый к пожизненному лишению свободы в Казахстане экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов заявил о причастности к организации протестов в стране.

"Я вижу себя лидером оппозиции… Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: "Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?", — цитирует Аблязова агентство Рейтер.

В 2018 году Аблязов был признан виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка. Казахстанское Нацбюро по противодействию коррупции оценивает сумму ущерба, причинённого государству противоправной деятельностью Аблязова, в 7,5 миллиарда долларов. В 2019 году суд признал незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана", главой которого был экс-банкир, экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. Генпрокуратура считает, что Аблязов пытался осуществить захват власти в стране. Его называют инициатором протестных акций, которые прошли в Казахстане в день президентских выборов — 9 июня 2019 года.

Также в Казахстане экс-глава БТА Банка заочно приговорён к пожизненному лишению свободы за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

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