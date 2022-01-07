Токаев заявил, что в Казахстане действуют иностранные боевики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на территории страны действуют местные и иностранные бандиты и террористы.

"Нам пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами-террористами. Поэтому их нужно уничтожать", — сказал президент в эфире телеканала "Хабар 24".

В первые дни 2022 года в Казахстане начались протесты против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже волна протестных акций распространилась на другие регионы страны, а городах начались беспорядки и столкновения с правоохранителями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку. Он предупредил, что власти будут действовать жёстко в отношении протестующих, поскольку беспорядки привели к гибели правоохранителей, и призвал страны ОДКБ прислать миротворческие силы в республику для преодоления "террористической угрозы".

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