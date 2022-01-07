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Автор Игорь Рябов

Лукашенко: беспорядке в Казахстане — попытка утопить Россию в крови

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что массовые беспорядки в Казахстане — попытка атаковать постсоветские страны, чтобы утопить Россию в крови.

Лукашенко: беспорядке в Казахстане — попытка утопить Россию в крови

"Казахстан — это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут", — цитирует белорусского лидера агентство Sputnik Беларусь.

Лукашенко призвал во что бы то ни стало "сохранить центр нашей цивилизации и православия" — земли, находящиеся в составе РФ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на территории страны действуют местные и иностранные бандиты и террористы. Он отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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