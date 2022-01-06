В Казахстане протестующие обезглавили двоих правоохранителей

Протестные акции в казахстанском городе Алма-Ата привели к массовым беспорядкам и столкновениям с правоохранителями, 13 из которых погибли. Двоим из них протестующие отрезали головы, сообщили РИА Новости в комендатуре Алма-Аты.

Власти города расценили наличие двух обезглавленных тел силовиков, как свидетельство того, что Алма-Ату атаковали террористические и экстремистские бандформирования.

По последним данным, в ходе беспорядков пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов.

Ранее Россия направила в Казахстан передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сам обратился к России с просьбой о миротворческой помощи.

Волнения начались в первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана, где люди вышли на митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже протесты перекинулись на другие города страны и переросли в беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана отправил правительство в отставку, но это не остановило волну протестных акций. Эксперты усматривают в ситуации в Казахстане майданный сценарий.

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