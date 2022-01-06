Россия направила в Казахстан передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые уже начали выполнять поставленные перед ними задачи.
В организации уточнили, что контингент ОДКБ от России, направленный в Казахстан, включает в себя подразделения Воздушно-десантных войск.
"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", — сообщили в секретариате ОДКБ.
С просьбой о миротворческой помощи ранее обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который призвал считать беспорядки в стране как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".
Уточняется, что сборные миротворческие силы будут выполнять свои задачи в Казахстане в течение ограниченного времени.
В беседе с РИА Новости сенатор Андрей Клишас уточнил, что для того, чтобы отправить в Казахстан миротворцев, России не требуется каких-то дополнительных решений или одобрения парламента, а нужен только мандат ОДКБ.
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