В Казахстан направлены российские миротворцы

Россия направила в Казахстан передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые уже начали выполнять поставленные перед ними задачи.

В организации уточнили, что контингент ОДКБ от России, направленный в Казахстан, включает в себя подразделения Воздушно-десантных войск.

"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", — сообщили в секретариате ОДКБ.

С просьбой о миротворческой помощи ранее обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который призвал считать беспорядки в стране как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Уточняется, что сборные миротворческие силы будут выполнять свои задачи в Казахстане в течение ограниченного времени.

В беседе с РИА Новости сенатор Андрей Клишас уточнил, что для того, чтобы отправить в Казахстан миротворцев, России не требуется каких-то дополнительных решений или одобрения парламента, а нужен только мандат ОДКБ.

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