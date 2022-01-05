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Автор Екатерина Широкова

В Усть-Каменогорске на митинге слышна стрельба

Мир

В казахстанском городе Усть-Каменогорск на центральной площади проходит митинг. В акции протеста у акимата (администрации) принимают участие несколько сотен человек, сообщает с места событий корреспондент Pravda.Ru Екатерина Широкова.

В Усть-Каменогорске на митинге слышна стрельба

Полиция взяла протестующих в плотное кольцо. Силовики дважды применили светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ.

Во время протестов полиция применила оружие — стреляли в воздух. На въездах и выездах на Площадь Республики в Усть-Каменгорске дорога перекрыта силовиками. Со стороны администрации едут "скорые".

О пострадавших на данный момент ничего неизвестно. Чрезвычайное положение в городе пока не действует.

Что говорят протестующие в Казахстане

Митингующие в Усть-Каменогорске, который находится в 130 км от границы с РФ, требуют отставки правительства и ухода со всех постов бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Люди уверены, что Касым-Жомарт Токаев является марионеткой в руках бывшей правящей элиты.

  • Протесты в Казахстане начались после повышения цен на сжиженный газ. Митинги стартовали с западных областей страны и перекинулись на другие регионы.
  • На данный момент режим ЧП и комендантский час введены в трёх регионах страны, в том числе в столице Нур-Султане.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы протесты казахстан касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев
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