EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

В Казахстане протестующие штурмуют здание РОВД

Мир

В казахстанском городе Алма-Ата протестующие штурмуют здание Ауэзовского РОВД. Полицейские забрались на крышу здания, они отстреливаются и используют светошумовые гранаты, чтобы разогнать участников протеста, сообщил Sputnik Казахстан.

В Казахстане протестующие штурмуют здание РОВД

Ранее в этом районе протестующие подожгли здание отделения правящей партии Nur Otan. Местные жители выражают беспокойство по поводу возможного мародёрства.

В среду, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации, в котором заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, главой которого ранее был Нурсултан Назарбаев. Также он пообещал с сегодняшнего дня "действовать максимально жёстко" в отношении протестующих, которые уже убили несколько правоохранителей.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже массовые протесты вспыхнули по всей стране. В некоторых городах начались беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана отправил правительство в отставку, но это не помогло остановить волну протестных акций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы алма-ата казахстан касым-жомарт токаев
Новости
В Казахстане протестующие штурмуют здание РОВД
В Казахстане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву
Рамзан Кадыров сравнил беспорядки в Казахстане с началом войны в Чечне
На Украине заявили о блокировке поставок казахского угля через РФ
Польский публицист: США оставили руководство Европой России и Германии
Президент Казахстана Токаев выступил с обращением к нации
Эдгард Запашный встретил Новый год в больнице, артиста прооперировали
В Алма-Ате протестующие разгромили офис телерадиокомпании "Мир"
Восемь человек пострадали в ДТП с участием около 50 машин в Тульской области
В Казахстане отключили интернет и телефонную связь
Последние материалы
В Казахстане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву
Рамзан Кадыров сравнил беспорядки в Казахстане с началом войны в Чечне
Токаев и Назарбаев проиграли Казахстан. Кому?
Очищение организма от шлаков: миф или реальность?
Как правильно гадать на Святки
Зачем есть грибы со вкусом земляники?
Делаем улыбку идеальной
На Украине заявили о блокировке поставок казахского угля через РФ
Польский публицист: США оставили руководство Европой России и Германии
Бородавки: их типы и характеристики
Популярное
Бывший СССР
Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия

Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.

Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Бывший СССР
В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича?
Мир. Новости мира
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Любовь Степушова Токаев и Назарбаев проиграли Казахстан. Кому? Любовь Степушова Ирина Шлионская Зачем есть грибы со вкусом земляники? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как русский Робинзон стал миллионером Дмитрий Соколов
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Экономика и бизнес
Цены на газ в Чехии стали причиной явления, которое не прогнозировали
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Мир. Новости мира
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников