В Казахстане протестующие штурмуют здание РОВД

В казахстанском городе Алма-Ата протестующие штурмуют здание Ауэзовского РОВД. Полицейские забрались на крышу здания, они отстреливаются и используют светошумовые гранаты, чтобы разогнать участников протеста, сообщил Sputnik Казахстан.

Ранее в этом районе протестующие подожгли здание отделения правящей партии Nur Otan. Местные жители выражают беспокойство по поводу возможного мародёрства.

В среду, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации, в котором заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, главой которого ранее был Нурсултан Назарбаев. Также он пообещал с сегодняшнего дня "действовать максимально жёстко" в отношении протестующих, которые уже убили несколько правоохранителей.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже массовые протесты вспыхнули по всей стране. В некоторых городах начались беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана отправил правительство в отставку, но это не помогло остановить волну протестных акций.

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